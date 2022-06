Der Förderverein Stenkhoffbad Bottrop e. V. freut sich riesig darüber in diesem Jahr endlich wieder für die Bottroper Familien im Stenkhoffbad das traditionelle Familienfest anbieten zu können. Und dass das in diesem Jahr, in dem der Förderverein ist 10 Jahre ist, freut die Mitglieder doppelt.

Unter anderem wird Stefan der Ballonverdreher ab 12 Uhr, am 24. Juli für Große und Klein tolle Sachen mit Ballons machen und verschenken.

Die AWO wird dabei sein und einiges mehr.

G. Sch.