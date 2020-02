Einladung zur Foto-Ausstellungseröffnung:



LOFOTEN - Impressionen

von Kirsten Stegemann und Peter G. Schäfer

in der HANF-legal-Galerie

Castrop-Rauxel (Habinghorst), Hugostr. 19

vom 06.02.2020 bis 02.05.2020

Eröffnung: 06.02.2020 um 19 Uhr

Öffnungszeiten: Do. 9-12 Uhr, Fr. 15-18 Uhr, Sa. 10-12 Uhr

weitere Termine nach Vereinbarung

Die Lofoten liegen etwa 100 bis 300 km nördlich des Polarkreises im Atlantik. Der Name bedeutet „der Luchsfuß“ von „ló“, altnordisch für Luchs, und „foten“, der Fuß. Lofot war der ursprüngliche Name der Insel Vestvågøy.

Wir erleben die Inselwelt der Lofoten. Den Hauptort Svolvær mit seinem Hafen, der von den Felsspitzen des Berges Svolværgeita, dem Wahrzeichen der Stadt, überragt wird. In Henningsvær, einem idyllischem Fischerdorf, das auf den zwei kleinen Inseln Heimøya und Heilandsøya liegt.

Å, der südlichste Ort der Lofoten (100 Einwohner), liegt auf der Insel Moskenes. Hier gibt es 826 Meter hohe Vogelfelsen.

Gezeigt werden die unterschiedlichen Landschaftseindrücke dieser Inselkette in Nord-Norwegen. Die stimmungsvollen Bilder sind teils gebirgig, vielfach zerrissen und zerklüftet, von Wasserarmen und Buchten durchschnitten.

Aus dem stillen Wasser der unzähligen Häfen steigen die scharfkantigen und phantastisch geformten Berge auf, teils schneebedeckt, teils leuchtend grün.