Der Bürgerverein Hellerhof e.V. lädt ein zu einem Konzert mit dem Jazz-Quartett JAZZOHPHINE.

Freitag, 27.08.2021 um 19.00 Uhr vor der Grundschule Ingeborg-Bachmann-Str.

Die Jazz-Stadt Düsseldorf hat ein neues Jazz-Highlight: Mit JAZZOPHINE präsentiert ein erfrischend unkompliziertes Quartett etablierte Jazz-, Blues- und Latin-Klassiker der 1920er-bis 1960er Jahre.

Das Repertoire umfasst neben Standardwerken sowie bekannten und „geliebten“ Klassikern auch die eine oder andere kleine und große Überraschung: Autumn Leaves, Blue Bossa, Girl from Ipanema, Sunny, Bei mir bist Du schön, Cheek to Cheek, Fly me to the moon, Dream a little dream…