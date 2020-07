Einmal über die Welt, die Kirchen und sich selbst herzlich lachen, trotz und gerade wegen Corona: Das könnte am 26. August über dem Programm eines ökumenischen Kirchenkabarett-Abends mit Diakon Willibert Pauels in seiner Rolle als „Ne Bergische Jung“ und dem Duisburger Kabarettisten und Theologie-Professor Okko Herlyn stehen. Hierzu laden um 19.30 Uhr der evangelische Kirchenkreis Duisburg gemeinsam mit der katholischen Stadtkirche Duisburg in die Kulturkirche Liebfrauen am König-Heinrich-Platz ein.

Der Eintritt ist frei. Allerdings sind die Plätze coronabedingt auf 100 Zuschauer begrenzt. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail (info@stadtkirche-duisburg.de) oder telefonisch (0175 89 555 54) ist deshalb erforderlich.