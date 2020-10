An zwei Schulen in Castrop-Rauxel ist es zu Corona-Fällen gekommen. Das teilte die Stadt am Freitag (9. Oktober) gegen 12 Uhr mit.

"An der Waldschule ist eine Lehrkraft „sehr schwach positiv“ getestet worden. Es handelt sich um einen Fachlehrer. Der Unterricht erfolgt in mehreren Klassen, jedoch immer mit Maske. Seitens des Gesundheitsamts muss die Schule (außer für die Lehrkraft) vor den Ferien keine weiteren Maßnahmen mehr veranlassen."

In der Pressemitteilung heißt es weiter: "An der Willy-Brandt-Gesamtschule wurde am Donnerstag (8.) ein Fall in der 9. Jahrgangsstufe bekannt. Die Schule beurlaubte daraufhin die Kinder für den Rest des Tages und für Freitag. Am Freitag wurde ein weiterer Fall in der Q1 (Jahrgangsstufe 12) bekannt. Auch diese Jahrgangsstufe wurde nach Hause entlassen. Das Kreisgesundheitsamt hat aufgrund der näheren Falllagen entschieden, jeweils die unmittelbaren Kontaktpersonen/Sitznachbarn zu kontaktieren/zu testen."