Die Städte Agen und Dinslaken haben seit 1975 eine sehr intensive Partnerschaft auf allen Ebenen. Nur der Austausch zwischen den Schulen beider Städte war nicht mehr so selbstverständlich wie am Anfang der Partnerschaft.

Denn bislang hing ein solcher Austausch von den persönlichen Kontakten und der Organisation einzelner Lehrer untereinander ab, wie der Städtepartnerschaftsverein Dinslaken erläutert. Deshalb hat sich im Oktober stellvertretend für alle Schulen Dinslakens eine Delegation aus Lehrkräften des Berufskollegs Dinslaken, des Otto-Hahn-Gymnasiums und der Ernst-Barlach-Gesamtschule zusammen mit einem Vertreter des Städtepartnerschaftsvereins auf den Weg nach Agen gemacht.

Grundstein gelegt

Dort wurde der Grundstein für eine schulübergreifende Zusammenarbeit gelegt. Diese wird Schüleraustausche, Praktika, neue Wege der Sprachbegegnungen umfassen. Die Grundidee ist, nicht mehr alle Last einzelnen engagierten Lehrkräften aufzubürden, sondern ein breites Unterstützungsnetzwerk aus beiden Städtepartnerschaftsvereinen und den Stadtverwaltungen sowie möglichst vielen Schulen aufzubauen. Dieses Projekt hat so überzeugt, dass es von den Regierungen Frankreichs und Deutschlands gefördert wird.

Besuche

Vom 8. bis 12. Dezember hat es nun den Gegenbesuch von Deutschlehrer aus Agen in Dinslaken geben, bei dem es um konkrete Projekte für 2022 ging. Unter anderem bei einem gemeinsamen Essen mit Dinslakens Bürgermeisterin Michaela Eislöffel kam man ins Gespräch. Einige der Gäste waren das erste Mal in Dinslaken und waren sehr erfreut, hier auf ein Netz von Freunden zu stoßen, so wie Dinslakener es umgekehrt ebenso erfahren, betonte der Städtepartnerschaftsverein. Zudem seien die Gäste überrascht von der Vielfalt und kulturellen Dichte der gesamten Region gewesen, von der viele in Frankreich keine so rechte Vorstellung hätten.