Gestern ereignete sich in Dinslaken an der Wiesenstraße ein Diebstahl, dem eine 94-jährige Dinslakenerin zum Opfer fiel. Die Polizei sucht nach Hinweisen und informiert in einer Meldung:

"Am Donnerstag gegen 13.15 Uhr stand eine 94-Jährige mit ihrem Rollator vor ihrer Haustür an der Wiesenstraße. Eine vermeintliche Nettigkeit entpuppte sich leider später als Trickdiebstahl. Ein scheinbar hilfsbereites Pärchen half der Seniorin, den Rollator in den Hausflur zu schieben. Nachdem das Pärchen sich entfernt hatte, stellte die Dinslakenerin den Verlust ihrer Geldbörse fest.

Beschreibung:

Mann: Ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, trug eine schwarze Hose und ein weißes

Poloshirt mit schwarzem Kragen.

Frau: Ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, trug große Ohrringe und Sandalen mit

Glitzer. Beide werden als Südländer beschrieben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0."