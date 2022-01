In Dinslaken fand ein versuchter Blitzeinbruch statt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 26. Januar, gegen 2 Uhr versucht, gewaltsam in eine Lottoannahmestelle im Ortsteil Lohberg an der Augustastraße einzudringen. Ein Anwohner hörte gegen 2 Uhr einen lauten Knall. Da er vermutete, dass die Scheibe eines Geschäfts eingeschlagen worden war, rief er die Polizei.

Scheibe zerstört

Die Beamten stellten fest, dass die ca. 2 Meter mal 2 Meter große Schaufensterscheibe vollständig zerstört worden war. Die Täter hatten hierzu einen Gullideckel genutzt, den sie zuvor in ca. zehn Meter Entfernung aus der Fahrbahn genommen hatten. Weiterhin waren die Rollläden verbogen. Der Gullideckel selbst lag unmittelbar vor dem Schaufenster. Nach Angaben des Betreibers hatten die Täter keine Beute gemacht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken unter Tel. 02064/622-0.