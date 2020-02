Wegen eines Einbruchs an der Bahnstraße sucht die Polizei weitere Zeugen.

Am frühen Mittwoch gegen 03.55 Uhr warf ein Unbekannter eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts an der Bahnstraße ein.

Aus einer Vitrine stahl er unter anderem mehrere Armani-Uhren, berichtet die Polizei. Ein Zeuge habe zur Tatzeit eine Person, die in Richtung Friedrich-Ebert-Straße wegrannte, beobachtet. Dieser Unbekannte sei schlank, groß gewesen und erschien jung. Bekleidet sei er mit einem orangefarbenen Parker mit hochgezogener Kapuze gewesen.

Sachdienliche Hinweise gehen an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.