Gabriele Sowa öffnet zum "Tag der Druckkunst" ihr Atelier, In der Werth 27, mit der Druckgrafikausstellung "PaperWorks III". Besucher sind am Wochenende, jeweils von 12 bis 16 Uhr, willkommen.

Die freischaffende Künstlerin wird einen Querschnitt durch die Druckgrafik präsentieren. Die Bilder zeigen sowohl Abstraktes, als auch Gegenständliches. Dabei gibt's für Interessierte natürlich auch Antworten auf die Fragen zur Technik.

Mit der Presse kann die Dinslakenerin Papier in der Breite DinA 3 drucken.

Foto: Sowa

Zu sehen ist nicht alles, was Druckgrafik beinhaltet - das ist ein weites Feld, sondern nur der Teil, den sie persönlich als Künstlerin anfertigt. Sowa malt viel, wie sie sagt, und Druckgrafik sei ein Bereich, den sie sich zusätzlich aufgebaut habe. Neulich habe sie sogar einen Workshop in Berlin besucht zum Thema "Japanische Holzschnitte". Zur Anwendung kommt eine spezielle Technik, bei der mit Wasserfarben gedruckt wird und man das sehr saugfähige Japanpapier verwendet. "Man druckt mit Aquarellfarben", erklärt die Künstlerin. "Beim Linoldruck oder mit Ölfarben druckt man mit der Druckpresse, bei japanischen Holzschnitten wird das Papier nur mit der Hand abgezogen."

Man könne aber aber auch Farbe auf Glasplatten auftragen. "Dabei wird jeder Druck ein Original."

Früher selbstständige Architektin

Gabriele Sowa ist schon seit zwölf Jahren im künstlerischen Bereich tätig, seit sie ihr Studium der Malerei in einer privaten Institution in Kamp-Lintfort abgeschlossen hat. Davor war sie selbstständige Architektin und nutzte Kunst nur "nebenher zur Entspannung". "Mein Herz hängt an der Kunst", stellte sie damals fest und entschloss sich, ihr Büro zu schließen. Seitdem ist sie freischaffende Künstlerin. Sie hatte sogar eine Zeit lang ein Atelier im Kreativquartier, bevor dieses abgebrannt war. Glücklicherweise war sie aber schon ausgezogen, zum Zeitpunkt des Unglücks.

"Kunst hat etwas damit zu tun, dass man eigene Gefühle und Gedanken verarbeitet", findet sie. Sie arbeitet zweigleisig, grafische Arbeiten sind möglich aber auch realistische Portraits und Landschaften.

Wenn sie malt, dann nie ohne Leitlinie:

"Ich brauche auch bei ungegenständlichen Bildern ein Thema."

Nun freut sich Gabriele Sowa aufs Open House am Wochenende. "Mal gucken, wie es ankommt", sagt sie, die in diesem Jahr "nur" eine Ausstellung anbietet. Im letzten Jahr war sie sogar mit einem Workshop vertreten.

"Druckkunst – Handwerk trifft auf künstlerische Kreativität" ist der übergeordnete Titel für die bundesweite Veranstaltung des Berufsverbandes Bildender Künstler. Diese halten traditionelle Drucktechniken zeitgemäß, sie entwickeln sie experimentell weiter und verleihen dieser Kunst stetig neue Ausdrucksformen. Mehr Infos unter www.tag-der-druckkunst.de.