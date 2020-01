Am Valentinstag findet das zweite Dachstudiokonzert der AG musischer Vereinigungen in diesem Jahr statt. Passend zum Valentinstag werden die beiden renommierten Dinslakener Männerchöre MGV Liederkranz Barmingholten 1889 und MGV Dinslaken-Feldmark 1907 ein Gemeinschaftskonzert zum Thema Liebe geben. Konzertbeginn am Freitag, 14. Februar, im Dachstudio über der Dinslakener Stadtbibliothek ist um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

MGV Liederkranz Barmingholten, MGV Dinslaken-Feldmark

Beide Chöre werden von Stefan Büscherfeld dirigiert. Bei diesem Konzert hat Büscherfeld die Chöre zusammengeführt und das vollständige Programm gemeinsam einstudiert. Zwölf Titel, von denen zwei für beide Chöre völlig neu sind, und drei weitere, die von je einem Chor neu erarbeitet werden mussten, werden dem Publikum vorgestellt. Darunter sind auch modernere Chorstücke wie „Sternenhimmel“ von Hubert Kemmler oder „Lass die Sonne in dein Herz“ von Ralph Siegel. Und ebenfalls altbekannte Klassiker hat Büscherfeld mit ins Programm genommen. Auch dürfen die Besucherinnen und Besucher auf die Interpretationen von „Barbar’ Ann“ (Fassert) und „You raise me up“ (Løvland) gespannt sein.

Ergänzt werden die musikalischen Elemente durch lyrische Texte, Moderationen und Gedichte, die der Thematik des Konzerts entsprechen. Außerdem wird Stefan Büscherfeld mit musikalischen Solovorträgen überraschen.

Karten zum Preis von 10 Euro sind bei der Stadtinformation am Rittertor, den Mitwirkenden oder online unter www.reservix.de zu erhalten. Restkarten werden an der Abendkasse bereitgehalten.

In diesem Jahr organisiert die AG musischer Vereinigungen in Dinslaken in Zusammenarbeit mit dem Kultur-Team der Dinslakener Stadtverwaltung im Rahmen einer neunteiligen Konzertreihe erlebenswerte Konzerte an vier verschiedenen Dinslakener Spielorten.

Nach dem Auftakt des neuen Konzertjahres ist diese Veranstaltung bereits die zweite, die wieder von Dinslakener Chören, Orchestern und Ensembles gestaltet wird. Das dritte Konzert dieser Reihe wird am 8. März unter Beteiligung der Swingin‘ Monday Bigband 2009, des Shanty-Chores Hiesfeld und des MGV Concordia Bergwerk Lohberg 1916 aufgeführt.