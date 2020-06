Pottsteine

Pottsteine erobern das Revier. Ein "kleines Geschenk" und eine "Blumenwiese" lagen in der Rheinaue Walsum am Wegesrand bei einem Corona-Spaziergang Ende März. Die Funde waren ein bersonderer Lichtblick an diesem Tag. Ich habe sie nur einige hundert Meter weiter getragen. Das schien mir wegen der Ausgangsbeschränkungen eine naheliegende Lösung. Hier poste ich sie jetzt, weil ich in Facebook nicht unterwegs bin.