"Hands on Writing" - oder das Handwerk des Geschichtenschreibens ist ein

Workshop für Jugendliche ab 12 Jahren, die gerne Geschichten schreiben oder

die probieren wollen, ob sie das Talent dazu haben.

Die Stadtbibliothek konnte Adnan G. Köse dafür gewinnen, der als

Filmemacher, Autor und Drehbuchautor den Jugendlichen mit Tipps zur Seite

stehen wird. Egal ob Grusel, Thriller, Fantasy oder Krimi, Adnan zeigt, wie

man Handlungsstränge aufbaut, welche Dramaturgie dazugehört und wie man

Figuren mehrschichtig anlegt. Er hilft beim Spannungsaufbau und den

richtigen Rahmen für die Geschichte zu finden.

Das erste Treffen ist am Dienstag, 28. Juli um 14.30 Uhr im 1. OG der

Stadtbibliothek. Im weiteren Verlauf werden Texte und Anregungen über

E-Mail ausgetauscht. Eine eigene E-Mail-Adresse sollte also vorhanden sein.

Für den 7. August, 11 Uhr, ist dann die Abschlusspräsentation in der

Stadtbibliothek geplant.

Für das Team der Stadtbibliothek ist das Angebot ein Experiment, ob solch

ein virtueller Workshop Anklang findet und künftig auch für andere

Kursaktivitäten genutzt werden kann. Deshalb freut man sich darüber, dass

das Projekt finanziell unterstützt. Anmeldungen aber

sofort per E-Mail über bibliothek@dinslaken.de.