Ab Mitte September wird „Spielend Deutsch lernen“ einmal in der Woche als ergänzendes Sprachförderangebot für zugewanderte Kinder in der Gemeinschaftsgrundschule Gartenschule der Stadt Dinslaken angeboten. Projektziel ist, zugewanderte Kinder sprachlich zu fördern und sie gemeinsam mit ihren Eltern in der ersten Phase des Schulbeginns auf das Schulsystem vorzubereiten.



„Sprache ist bekanntlich der erste Schlüssel für eine gelingende Integration“, betont Dinslakens Schul- und Sozialdezernentin Christa Jahnke-Horstmann. „Die Erstklässlerinnen und Erstklässler sollen spielerisch verschiedene Bereiche ihrer Lebenswelt erfahren und durch den besonderen pädagogischen Ansatz ihre sprachlichen Ressourcen steigern“, erklärt die Initiatorin des Projektes, Dr. Nadia Kraam, Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte vom Kommunalen Integrationszentrum Kreis Wesel.

Das ursprünglich konzipierte Sprachförderangebot für zugewanderte Kinder im Übergang von Kita zur Schule wurde bereits im vergangenem Jahr an zwei Dinslakener Kitas in Trägerschaft der AWO erfolgreich erprobt. Auch in diesem Jahr übernimmt Hacer Kilic, pädagogische Mitarbeiterin vom Internationalen Bund, die Durchführung.

Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf bekommen die Chance, in einer kleinen Gruppe das besondere Sprachförderangebot wahrzunehmen. Darüber freuen sich Diana Linder, Schulleiterin der Gartenschule, und Angelika Oppat-Balding, Betriebsstättenleiterin beim Internationalen Bund.

Während der neunwöchigen Projektlaufzeit erhalten die Eltern der am Programm teilnehmenden Erstklässlerinnen und Erstklässler die Möglichkeit, umfassend über das Schulsystem informiert und individuell beraten zu werden. Diesen Part übernehmen Lehrkräfte, die vom Schulministerium NRW an das Kommunale Integrationszentrum Kreis Wesel abgeordnet sind.

Unterstützt wird das Projekt „Spielend Deutsch lernen“ von der Stadt Dinslaken im Rahmen des Dinslakener Netzwerkes für glückliches und gesundes Aufwachsen „Unser DINgg“.

Rückfragen zum Angebot beantwortet Bildungskoordinatorin Dr. Nadia Kraam telefonisch unter 02064 / 66738.