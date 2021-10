An der Emscher-Mündung läuft aktuell der letzte Bauabschnitt. In diesem verlegt die Emschergenossenschaft die Mündung der Emscher in den Rhein nach Norden und gestaltet eine neue Auenfläche. Für diese wird aktuell Boden abtransportiert. Dadurch kann es zurzeit zu erhöhtem Baustellenverkehr kommen. Die Emschergenossenschaft bittet um Verständnis für etwaige Beeinträchtigungen.

Durch die neuen Auenflächen entsteht an der Emscher-Mündung zukünftig ein Paradies für Pflanzen und Tiere. Gewässertypische Tier- und Pflanzenarten sollen sich im neu entstehenden Auenbereich wohlfühlen. Auch die Durchlässigkeit des Gewässers für Fische wird durch die Nordverlegung der Mündung und den Einsatz von Sohlgleiten hergestellt. Mithilfe der Sohlgleiten können die Fische, wie über eine Treppe, das Gewässer durchqueren. Die Öffnung des Rheindeichs ist für den Spätsommer 2022 geplant.