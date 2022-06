Auch in 2022 ist in Dinslaken der Kulturrucksack mit Kunst, Kultur und Kreativem für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren gepackt. Für die Sommerferien sind vier kostenfreie Angebote geplant, bei denen bestimmt keine Langeweile aufkommt. Es wird handwerklich, mit digitalen und analogen Medien, mit Farbe, Musik und recycelten Materialien experimentiert.

Mosaik- und Naturstein-Workshop

In der zweiten Sommerferienwoche, vom 4. bis 8. Juli, gibt es im P-Dorf einen kreativen Mosaik- und Naturstein-Workshop. Gearbeitet wird mit bunten Keramikscheiben, Kieselsteinen und anderen Natursteinen. Eigene Steine, Muscheln, Schmuck oder andere persönliche „Schätze“, die in das Mosaik eingebaut werden sollen, können gerne mitgebracht werden. Anmeldungen dazu einfach per E-Mail an kultur@dinslaken.de.

„Picasso goes MediaArt – Kunst mal anders“

„Picasso goes MediaArt – Kunst mal anders“ heißt es dann in der dritten Ferienwoche im Museum Voswinckelshof. Vom 12. bis 15. Juli, jeweils von 10 bis 16 Uhr, laden die Kreativen von Freigesprochen Mediencouching dazu ein. Schon mal was von Toast Art, Food Typography, Mixed Media Art, One Line- oder Land-Art gehört? Alle diese Kunstrichtungen werden aus Alltagsdingen geschaffen, ohne dabei alltäglich oder gar langweilig zu sein. Die Zeiten, in denen Künstler*innen hauptsächlich malten und Skulpturen schufen, sind vorbei. Neue technische und mediale Möglichkeiten schaffen coole neue Formen der Kunst, in denen das Smartphone und seine Foto-, Video- und Audiofunktion ganz groß rauskommen.

Im Workshop wird gemeinsam mit professionellen Künstlern aus den Bereichen Fotografie, Video, Audio & Illustration die eigene Kreativität geweckt und mit digitalen Medien sowie analogen Materialien wild experimentiert. Anmeldungen zu diesem Angebot sind möglich per E-Mail an info@freigesprochen.de.

Breakdance, Grafitti, DJing, Rap

Breakdance, Grafitti, DJing, Rap – vier Disziplinen, vier Künstler, vier Workshops: Bei diesem Workshop, der in Dinslakens Kulturrucksack-Partnerstadt Duisburg vom 25. bis 29. Juli von 10 bis 15 Uhr stattfindet, dreht sich alles um die Hip-Hop-Kultur. Am ersten Tag wird alles ausprobiert und dann wird entschieden, welcher Hip-Hop-Typ man ist und in welcher Disziplin man in den folgenden Tagen intensiv arbeiten möchte. Rap-Song schreiben, Graffiti sprühen, DJ oder Breakdancer werden – nach dieser Woche weiß man, wie es läuft. Am Ende gibt es eine Abschlusspräsentation, bei der alle vier Elemente zusammenkommen. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an kultur@dinslaken.de

„Bash the Trash – Musik aus dem „Nichts“

„Bash the Trash – Musik aus dem „Nichts“ mit Robin Uhlig findet in der ersten August-Woche und acht Mal nach den Sommerferien im Jugendzentrum P-Dorf statt. Normalerweise sind Musikinstrumente teuer und kompliziert, aber nicht hier. In diesem Projekt werden eigene Saiten-, Blas- und Perkussionsinstrumente aus größtenteils recycelten Materialien hergestellt. Im Anschluss lernt man, sie zu spielen und eigene Musikstücke zu komponieren. Hier werden nicht nur eigene Melodien und Harmonien, sondern ganz eigene, selbst gebaute Klänge, erschaffen. Die Stücke werden dann im Landschaftspark Nord sowie im Bergpark Lohberg und anderen akustisch interessanten Orten aufgenommen. Anmeldungen dazu sind möglich bei Robin Uhlig,Tel. 02064 6702925, E-Mail: r.uhlig@musicolino.de. Anmeldeschluss ist der 24. Juni.

Anmeldungen ab sofort

Anmeldungen zu den kostenfreien Angeboten sind ab sofort möglich. Auf der Homepage der Stadt Dinslaken steht auch das Anmeldeformular unter www.dinslaken.de/kulturrucksack zum Download bereit. Dies kann auch genutzt werden. Im Online-Terminkalender der Stadt unter www.dinslaken-live.de sind alle Angebote noch einmal ausführlich beschrieben. Weitere Kulturrucksack-Angebote im Jahresverlauf und auch in der Nachbar- und Kulturrucksack-Partnerstadt Duisburg sind im Internet unter www.kulturrucksack.nrw.de und ab nächster Woche in einem Flyer zu finden. Dieser wird dann in allen Veranstaltungsorten, in der Stadtinformation und der Stadtbibliothek ausliegen. Telefonisch beantwortet das Team der Stadt Dinslaken unter der Rufnummer 02064 66-272 gern mögliche Fragen.

Zum Hintergrund: Das Land NRW hat gemeinsam mit den Kommunen und Kultureinrichtungen ein Landesprogramm auf den Weg gebracht: den Kulturrucksack Nordrhein-Westfalen. Dafür stellt die Landesregierung jährlich rund 3 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel des landesweiten Vorhabens ist es, allen Kindern und Jugendlichen kostenlose oder deutlich kostenreduzierte kulturelle Angebote zu eröffnen. Dinslaken beteiligt sich im Verbund mit der Stadt Duisburg an dem Programm.