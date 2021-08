Die Frauen ab 55 des GemeinsamTagTreffs in Dinslaken wollen den Sonntag wieder zu einem GemeinsamTag machen und treffen sich mit anderen, um sich zu gemeinsamen Unternehmungen auch innerhalb der Woche zu verabreden.

Nachdem einiges in den vergangenen Monaten brachlag, können inzwischen verschiedenste Treffen wieder stattfinden. Dazu zählt auch der GemeinsamTagTreff. Bei Kaffee, Plausch und Austausch treffen sich Frauen unterschiedlichen Alters und mit verschiedenen Interessen. Der GemeinsamTagTreff umfasst etwa 40 Frauen, die verschiedene Aktivitäten selber miteinander organisieren. In den letzten Jahren haben sich Interessengruppen gebildet, die zusammen zu Kulturveranstaltungen und ins Kino gehen, zum Fahrrad fahren oder Spazieren gehen und einiges mehr. Frauen sind bereits zusammen in den Urlaub gefahren oder haben Feiertage miteinander verbracht.

Nächster Treff am 15. September

Der Treff ist aktiv und wer Lust hat mitzumachen und auch evtl. neue Ideen einzubringen, ist herzlich eingeladen. Einfach vorbeischauen, Gleichinteressierte finden und sich zu Unternehmungen verabreden. Der Treff findet immer am 2. Sonntag im Monat um 15 Uhr bei Schollin-Bremerhof,

Dr. Otto-Seidel-Straße 38 in Dinslaken, statt. Der nächste Termin ist der 15. September.