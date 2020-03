„Der Frühling kommt“, so flüstert‘s in den Bäumen,

die ersten Blumen zeigen uns ihr schönstes Kleid.

Der Wald erwacht aus langen dunklen Träumen,

beschwingte milde Tage sind nun nicht mehr weit.

Die ersten Blumen zeigen uns ihr schönstes Kleid,

die Vogelwelt übt laut die Hochzeitslieder.

Beschwingte milde Tage sind nun nicht mehr weit.

Bald kehren auch die Nachtigallen wieder.

Die Vogelwelt übt laut die Hochzeitslieder,

aus kahlen Zweigen drängt voll Ungeduld das Grün.

Bald kehren auch die Nachtigallen wieder,

in frischen Farben werden Feld und Wald erblühn.

Aus kahlen Zweigen drängt voll Ungeduld das Grün,

der Wald erwacht aus langen dunklen Träumen.

In frischen Farben werden Feld und Wald erblühn.

„Der Frühling kommt“, so flüstert‘s in den Bäumen.