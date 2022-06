Die Bundesrepublik Deutschland plant den Aufbau eines Leitungsnetzes für Wasserstoffgas im Rahmen der Umstellung von fossilen Energieträgern hin zu einer klimafreundlicheren Energieversorgung. Nach Vorgaben im Land NRW sollen Trassen möglichst gebündelt werden.

Der Regionalverband Ruhr sucht derzeit nach einer Trassenverbindung für eine Wasserstoff-Pipeline zwischen Dorsten und Duisburg-Hamborn. Diese Leitung "wird nicht durch Wohngebiete geführt. Die Auswirkungen auf besondere Schutzbereiche sollen so gering wie möglich gehalten werden", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Im sogenannten Raumordnungsverfahren des Regionalverbandes Ruhr wird eine Trasse durch Dinslaken als derzeit sinnvollster Korridor betrachtet und soll weiter untersucht werden. Dieser Korridor führt im Bereich Grafschaft von Norden kommend – teilweise parallel zur Franzosenstraße – durch Dinslaken nach Oberhausen, schwenkt nach Westen und quert dort die A3. Im Bereich Barmingholten wird wieder das Dinslakener Stadtgebiet erreicht, die Deponie Wehofen nördlich umgangen und dann mit der Querung der A59 auf dem Stadtgebiet Duisburg weitergeführt. Dazu wird zunächst in dem aktuellen Raumordnungsverfahren ein 600 Meter breiter Suchkorridor angegeben. Im weiter folgenden Planfeststellungsverfahren wird dann der konkrete Trassenverlauf in einem eigenen Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung thematisiert.

Aktuell sind die Stadt Dinslaken sowie die Öffentlichkeit im Raumordnungsverfahren aufgerufen, dazu eine Stellungnahme abzugeben. Diese Stellungnahme muss bis zum 8. Juli 2022 beim RVR vorgelegt werden. Die vollständigen Unterlagen können beim

RVR vor Ort oder im Internet eingesehen werden: https://www.rvr.ruhr/themen/staatliche-regionalplanung/raumordnungsverfahren

Die Stadt Dinslaken möchte alle interessierten Bürger*innen dabei unterstützen, die derzeit verfügbaren Informationen zu erhalten. Darum wird es am Dienstag, den 28. Juni 2022, ab 16 Uhr dazu eine Informationsausstellung im Foyer der Kathrin-Türks-Halle geben. Dort können sich Interessierte anhand von großen Karten ein Bild von dem Vorhaben machen. Im Anschluss trifft sich der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung der Stadt Dinslaken zu einer Sondersitzung in der Kathrin-Türks-Halle, um über eine Stellungnahme der Stadt zu dem Vorhaben zu beraten. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr. Der Vorhabenträger wird um 17 Uhr im Ausschuss das Vorhaben vorstellen und anschließend noch für Fragen zur Verfügung stehen.

Tagesordnungen und Unterlagen zu öffentlichen Ausschuss- und Ratssitzungen können grundsätzlich online im Ratsinformationssystem eingesehen werden: https://ris.dinslaken.de