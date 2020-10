Am vergangenen Sonntag war es wieder soweit. Ein Besuch auf der Trabrennbahn in Dinslaken stand an.

Aufgrund des schlechten Wetters und der Einlassbeschränkungen auf 300 Besucher war es leider sehr leer auf der Tribüne und an der Strecke.

Neun interessante Trabrennen standen auf dem Programm, darunter das Trabreiten der Damen zum "Cup der Könige Stefan Wetten und Dirk Beckmann".

Eine sehr spannende Disziplin, den die Trabreiterinnen gehen mit sehr viel Motivation an den Start, der erst beim dritten mal gelang.

Besonders hat uns der 2. Platz von Celeste de Waele auf ihrem Pferd "Ultra Tivoli" gefreut. Wir lernten Celeste am 7. September 2020 bei unserem letzten Besuch in Dinslaken kennen bei Ihrem ersten Rennen mit "Ultra Tivoli".

Ein großes Dankeschön geht an alle Trabreiter/innen, an Jan Melichar Pictures (immer freundlich und offen), den bodenständigen Zuschauern sowie dem gesamten Team von DinTrab!

Wir sind immer wieder begeistert über die Organisation auch in Covid-Zeiten und die freundliche Aufnahme - Vielen Dank.

Der nächste Renntag ist Sonntag, der 22. November 2020. Der Eintritt ist frei!