In jedem Jahr ruft die Nebenan-Stiftung zum „Tag der Nachbarn“ auf, um in ganz Deutschland ein Zeichen für eine gute und lebendige Nachbarschaft zu setzen. Auch um zu zeigen, wie wichtig der Zusammenhalt und das Engagement unter Nachbarn und Akteuren ist. Bereits zum zweiten Mal beteiligt sich das Quartiersmanagement Lohberg an der Aktion.



Im Letzten Jahr gab es Blumensamen to-go für die Nachbarn am aufgestellten Gabenzaun. Auch in diesem Jahr haben sie sich erneut eine Corona-konforme Aktion überlegt. Und sie haben sich Verstärkung aus der Nachbarschaft geholt: In mühevoller Handarbeit bedruckte das Team des Quartiersmanagement Lohberg 200 Jutebeutel mit der Aufschrift „Jute Nachbarn“, die sie gemeinsam mit den Akteuren aus und um Lohberg herum mit kleinen Aufmerksamkeiten füllten.

Viele kleine Präsente

„Es ist unglaublich schön zu sehen, wie viele Menschen sich für den Lohberger Stadtteil engagieren!“, berichtet Tim Poéll, Mitarbeiter des Diakonischen Werkes. So beteiligten sich die Akteure mit vielen kleinen Präsenten: Teebeutel vom Jugendquartiersmanagement des Deutschen Kinderschutzbundes, Wassereis der Evangelischen Kirchengemeinde der Erlöserkirche, bedruckt mit „Immer schön ‚cool‘ bleiben (trotz Corona)“. Der Integrationsrat verschenkte kleine Päckchen Kaffee, denn „Eine gemeinsame Tasse Kaffee verbindet für 40 Jahre“, so ein Sprichwort. Nachbarschaftliche Grüße auf einer Tafel Schokolade gab es vom Deutsch-Türkischen Elternverein. Eine Grußkarte zum Verschicken vom evangelischen Kirchenkreis Dinslaken/der Diakonie Dinslaken, mit dem Slogan „Menschenskirche“ und dem Aufruf, lieben Menschen eine Karte zu schreiben, war auch dabei. Eine großzügige Spende der KiddyBox gab es für die kleinen Nachbarn. Die evangelische KiTa Lohberg packte in liebevoller Handarbeit kleine Tütchen mit Blumensamen und die Wunderfinder spendeten Popcorn. Das Online-Stadtteilmagazin „Lohberg Mittendrin“ des Forum Lohberg bot die Plattform, um auf die Aktion aufmerksam zu machen.

400 Pakete frische Baklava

Ende Mai war es dann endlich so weit. Von 15 bis 17 Uhr verteilten „die drei vom Quartiersmanagement“ die Beutel vor der Blauen Bude an der Hünxer Straße. Auch Özkan Yildiz von der DiTiB-Moschee stieß noch hinzu und brachte 400 Pakete frische Baklava. Nach nicht einmal einer Stunde waren alle Beutel verteilt. „Die Menschen haben sich so sehr gefreut. Wir hoffen mit der Aktion eine Anregung gemacht zu haben, dass auch diese Menschen wiederum ihren Nachbarn eine kleine Freude gemacht haben“, so Jens Seppendorf vom Diakonischen Werk.

Auch einige Akteure ließen es sich nicht nehmen, vorbei zu schauen und zu helfen, die Beutel zu verteilen. „Es wäre schön, wenn wir die lebendige und gute Nachbarschaft bald gemeinsam wieder an einer großen Frühstückstafel auf dem Lohberger Marktplatz feiern könnten“, sagt Lisa Reinemann vom Diakonischen Werk.

Quartiersmanagement Lohberg

Das Quartiersmanagement Lohberg ist ein Projekt des Diakonischen Werkes Dinslaken und wird gefördert mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales). Weitere Infos bei Lisa Reineman (E-Mail: lisa.reinemann@ekir.de, Tel.: 01788863521).