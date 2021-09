Kürzlich startete der Knappenverein Dinslaken-Lohberg mit mit einem Hülser Reisebus vom Knappenheim in Lohberg aus, nach Niederfell an der Mosel im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz.

Hier kehrten sie zu einer Weinprobe auf dem Winzerhof Künster, das seit fünf Generationen im Familienbetrieb bewirtschaftet wird, ein. Die Weinprobe begann mit einem wunderbaren Riesling Secco und ging dann weiter mit diversen Riesling Weiß- und Rotweinen. Auch Hefe- und Tresterschnäpse, und Weinbergspfirsichliköre waren im Angebot. Der ganze Ausflug verlief bei anhaltend schönem Wetter sehr harmonisch. Auf der Heimfahrt waren sich alle einig; es war ein sehr schöner abwechslungsreicher Tagesausflug mit jeder Menge Spaß.