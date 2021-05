Am Samstagabend musste die Feuerwehr Dorsten mit der hauptamtlichen Wache in Barkenberg ausrücken. Spaziergänger hatten den Brand eines Müllbehälters gemeldet, der sich direkt am Marktplatz des Wulfener Marktes befand.

Die alarmierten Einsatzkräfte löschten dann den in hellen Flammen stehenden Behälter mit einem Gemisch aus Wasser und Schaum aus ihrem Löschfahrzeug ab. Trotz des schnellen Einsatzes konnten die Feuerwehrleute nicht verhindern, dass der Container durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen wurde und nur noch wenige Reste übrigblieben. Eine Brandausbreitung auf die die Umgebung konnte aber verhindert werden. Wie und warum es zum Brand ist bislang unklar.

Text und Fotos: Bludau