Am Dienstagnachmittag (16. Februar) kam es in der Ausfahrt Dorsten Holsterhausen der BAB 31 zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein SEK stoppte einen Kleinwagen in der Abfahrt zur Schermbecker Straße, in dem sie das Fahrzeug von hinten rammten und an der Weiterfahrt hinderte.

Anschließend wurde die Beifahrerscheibe des Pkws durch die Beamten eingeschlagen. Eine Person wurde vor Ort festgenommen, der Wagen als Spurenträger sichergestellt.

Hintergrund ist ein Mord in Fulda. Laut Obduktion starb hier ein 41-Jähriger durch einen Kopfschuss.

Das Opfer, ein Syrer aus Fulda (Hessen), war am 15. Februar um 4.45 Uhr in einem geparkten Auto im Klosterwiesenweg in Fulda-Neuenberg gefunden worden. Zunächst war völlig unklar, ob er sich selbst umgebracht hat oder ein Täter geschossen hat.

Bereits einen Tag später konnte ein Tatverdächtiger gefasst werden. Demnach kamen die Ermittler auch einem 37-jährigen Syrer aus Dorsten auf die Spur. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den Mann dann am gestrigen Dienstag, 16. Februar, gegen 14 Uhr in Dorsten fest.

Quelle und Fotos: Bludau