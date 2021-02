Zu einem massiven Wasserrohrbruch musste am Samstagnachmittag die Feuerwehr Dorsten in den Ortsteil Deuten ausrücken.

Gegen 16.15 Uhr entdeckten Spaziergänger einen nicht unerheblichen Wasseraustritt aus einem verwaisten Gewächshaus am Lasthausener Weg, dass schon seit Jahren nicht mehr in Benutzung ist. Die hauptamtliche Wache rückte an und machte sich sofort auf die Suche nach der Ursache. Zwischenzeitlich war schon ein großer Teil des mit Schnee bedeckten Hofes unter Wasser gesetzt worden.

Vermutlich war aufgrund der eisigen Temperaturen der letzten Nächte das Wasserrohr geplatzt und nun bei Temperaturen um null Grad das Leitungswasser ungehindert ausgeströmt. Nach einigem Suchen konnte ein Abschiebemöglichkeit aufgetan werden und der Wassernachschub gestoppt werden. Abschließend blieb den Einsatzkräften nur noch übrig den Eigentümer ausfindig zu machen und ihn zu informieren, denn dieser hatte von dem Schaden bisher noch gar nichts mitbekommen.

Text und Fotos: Bludau