Zum neuen Schuljahr startet der Förderpunkt Hervest mit flexibler Nachhilfe und Förderung für Grundschüler. In bunten Räumen, in ruhiger Atmosphäre und in kleinen Gruppen, werden die Kinder fit für die weiterführende Schule gemacht. Zusätzlich gibt es Workshops mit kindgerechten Mal- und Schreibkursen sowie verschiedene Bastelstunden. Auch Sprach- und Leseschulungen werden bei Bedarf angeboten. Zusätzlich veranstaltet das Team Förderpunkt Kindergeburtstagesfeiern vor Ort. Bei Bedarf wenden sie sich bitte an das Team Förderpunkt, Im Harsewinkel 28, 46284 Dorsten-Hervest oder unter Telefon: 0157 51731733 (Frau Steinke) oder 0163 4077004 (Frau Ziegel). Sie erreichen den Förderpunkt auch per Email: foerderpunkt.hervest@gmail.com