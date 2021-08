Unter dem Leitsatz "Von Roten Listen zu grünen Oasen" nimmt die Stadt Dorsten in diesem und im kommenden Jahr am Bundeswettbewerb „Naturstadt – Kommunen schaffen Vielfalt“ teil. Ziel ist die Schaffung neuer Lebensräume für Insekten, die Förderung von Biodiversität im städtischen Umfeld sowie die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Problemfelder aus den Bereichen Artenschutz, Klimawandel, Naturschutz und nachhaltige Entwicklung.

Mit der Veröffentlichung des aktuellen Berichts zur Klimaentwicklung wird die Frage einer klimaneutralen Lebensweise immer dringlicher. Die Installation CO2-neutraler Heizungssysteme, die Sicherung unserer Stadt gegen drohende Klimaschäden aber auch Konzepte für eine CO2-freie Mobilität sind Themen, für die die Öffentlichkeit dringend Lösungen erwartet.

In Dorsten gibt es schon viele Gruppen, Verbände, Vereine, Unternehmen, die sich in diesen Aktionsfeldern engagieren. Diese vielfältigen Initiativen einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und ihnen damit zu einer größeren Präsenz und Wertschätzung im öffentlichen Leben Dorstens zu verhelfen, ist Ziel und Anliegen der "Umweltmesse in der Naturstadt Dorsten", die am Samstag, 18. September 2021, von 11 bis 16 Uhr im Bürgerpark Maria Lindenhof stattfinden soll.

Der Verein Bürgerpark Maria Lindenhof e. V. als Ausrichter dieser Messe möchte alle Vereine, Initiativen, Verbände, Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Künstlerinnen und Künstler zur Teilnahme an dieser Messe einladen. Mit ihrem Stand nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am ersten breit angelegten Informationsforum "Umwelt" in Dorsten teil.

Als Anmeldung genügt eine kurze Mail (bis zum 20. August 2021) an info@buergerpark-dorsten.de mit der Angabe eines Ansprechpartners bzw. einer Ansprechpartnerin, einer Mobilnummer, unter der am Tag der Umweltmesse eine Erreichbarkeit gewährleistet ist, sowie die gewünschte Stellfläche in Metern.

Quelle: Bürgerpark Maria Lindenhof e. V.