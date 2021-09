In Dorsten dreht sich in dieser Woche alles um das Grundgesetz. Zentrale Anlaufstelle für Aktionen, Treffen und Gespräche ist dabei der "Grundgesetz-Laden", den Landrat Bodo Klimpel auf Einladung von Bürgermeister Tobias Stockhoff nun besucht hat.

Bei einer Führung durch das Ladenlokal am Franziskanerkloster ging es allem voran um die Themenbereiche Demokratie und respektvolles Miteinander. "Das Grundgesetz ist die wichtigste rechtliche Grundlage unseres Zusammenlebens", sagt Landrat Bodo Klimpel. "Ich bin beeindruckt, was Sie hier in Dorsten mit großem bürgerlichem Engagement auf die Beine stellen und wie Sie unsere zentralen Werte wie Toleranz, Menschenwürde, Vielfalt und Miteinander in den Blick zu rücken."

Zahlreiche Dorstener Vereine, Gruppen, Schulklassen und Institutionen haben sich eingebracht und das Programm für die Woche aktiv mitgestaltet. Bis zum 3. Oktober sind alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Recklinghausen eingeladen, Lesungen, Konzerte, Vorträge, Workshops und Aktionen zu besuchen.

Weitere Informationen zur "Woche des Grundgesetzes" und das komplette Programm gibt es online.

Quelle: Kreis Recklinghausen