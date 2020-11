Patienten mit klassischen Infekt-Symptomen wie beispielsweise Husten, Schnupfen, Fieber oder Atemwegsbeschwerden können sich auch samstags – nach telefonischer Anmeldung – an eine diensthabende Arztpraxis in ihrer Region wenden. Dieser Service der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte wird nach Bedarf und lokalem Infektionsgeschehen angepasst, das heißt, nicht überall und an jedem Samstag bieten Praxen die Infekt-Sprechstunden an.

Wann welche und wie viele Praxen geöffnet sind, erfahren Patienten hier. Ab sofort werden dort auch die diensthabenden Praxen für den ersten Samstag im November aufgeführt.

Patienten können diese Informationen unter www.kvwl.de/coronavirus --> Für Bürger und Patienten abrufen oder alternativ auch telefonisch über den Patientenservice unter der Telefonnummer 116117 erfragen.

Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe