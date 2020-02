Es dauert nicht mehr lange, dann nimmt der neue Pfarrer in St. Agatha seine Arbeit auf. Im Moment befindet sich Dr. Stephan Rüdiger in Exerzitien, um sich in Zurückgezogenheit auf seine neue Aufgabe vorzubereiten.

Wenn er gefragt würde, warum er Priester geworden sei, dann antworte er: „Weil ich von Gott erzählen möchte!“, hat er in einem aktuellen Interview gesagt. Alle Gruppen und Verbände der Gemeinde St. Agatha freuen sich darauf, dass Rüdiger ab März dies in Dorsten tun wird.

Der Einführungsgottesdienst findet am Sonntag, 1. März um 15 Uhr in der St. Agatha-Kirche statt. Es ist der erste Fastensonntag, es geht also in die ruhige Zeit, trotzdem möchte die Gemeinde den Tag dem Anlass gemäß festlich gestalten.

Mit allen Chorgruppen an St. Agatha hat Kantor Dr. Hans-Jakob Gerlings eine wunderbare Messe vorbereitet. Die Chorgemeinschaft St. Agatha, die Männer der Choralschola und die Mädchen und jungen Frauen des Mädchenchores singen die „Missa brevis in C-Dur“ des zeitgenössischen englischen Komponisten Robert Jones. Begleitet wird diese von einem strahlenden Bläserensemble. Der Kinderchor St. Agatha gestaltet den Gottesdienst ebenfalls mit.

Die Gruppen und Verbände der Großgemeinde entsenden ihre Bannerabordnungen, ein großes Aufgebot an Messdienern wird erwartet. Die heilige Messe wird mit vielen Konzelebranten gefeiert. Freunde und Weggefährten von Rüdiger ebenso wie Priester des Dekanats, das Dekret des Bischofs wird vom Definitor Pfarrer Alfred Voss verlesen.

Die Pfarrei lädt zu diesem Gottesdienst ein, um Pfarrer Stephan Rüdiger ein zahlreiches und freudiges Willkommen zu bereiten. Im Anschluss sind alle Gottesdienstbesucher zu einem Empfang ins Pfarrheim St. Agatha eingeladen.

Quelle: Kath. Pfarrei St. Agatha