Der Familienwegweiser der Stadt Dorsten bietet Bürgerinnen und Bürgern einen Überblick über die vielfältigen Angebote und Leistungen von Verbänden, Vereinen, Einrichtungen und Institutionen für Familien in unserer Stadt. Derzeit wird der Familienwegweiser, der zuletzt 2018 erschienen ist, aktualisiert.

Einrichtungen, Institutionen und Beratungsstellen, die kostenlos in den Wegweiser aufgenommen werden möchten, können sich bis zum 31. August 2020 mit dem Familienbüro der Stadt Dorsten in Verbindung setzen. Frau Lorenz ist unter der Rufnummer 02362 66 4572 oder per E-Mail an ute.lorenz@dorsten.de erreichbar.

Zu den Themen Beratung und Unterstützung, Bildung und Kultur, Hilfen für Menschen mit Behinderung und psychisch Kranke, Freizeit und Erholung, Gesundheit und Kinderbetreuung werden die Leistungen der verschiedenen Anbieter in Kurzform vorgestellt. Darüber hinaus beinhaltet der Wegweiser Kontaktdaten zu einer Vielzahl der in Dorsten eingetragenen Vereine.

Der Familienwegweiser (Version 2018) ist auf familienwegweiser-dorsten.de einsehbar.

Quelle': Stadt Dorsten