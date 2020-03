Am Mittwoch, 25. März, gegen 21:45 Uhr bedrohte ein maskierter und bewaffneter männlicher Einzeltäter die Angestellten der Lidl-Filiale an der Borkener Straße in Dorsten-Holsterhausen und wollte augenscheinlich die Herausgabe von Bargeld erpressen.

Als dies nicht sofort geschah, flüchtete der Mann ohne Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen

Lesen Sie dazu:

Am gleichen Tag gab es an der Borkener Straße in Dorsten-Holsterhausen bereits einen weiteren dramatischen Zwischenfall: Die Polizei schoss in der Filiale der Bäckerei Imping auf einen Einbrecher, der dabei lebensgefährlich verletzt wurde.