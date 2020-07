In den Sommerferien öffnet der SV Rhade einen allgemeinen Fitnesskurs auch für Nicht-Mitglieder, die sich über die Ferienzeit gerne fit halten möchten. Das Training findet immer donnerstags von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr in der 2-fach-Halle in Rhade statt und beinhaltet Elemente aus den Bereichen Kräftigung, Koordination und Mobilisation.



Geeignet ist der Kurs für gesunde Jugendliche und Erwachsene, die keine relevanten Vorerkrankungen haben. Die Übungen werden meist in verschiedenen Schwierigkeitsstufen zur freien Auswahl angeboten, es wird eine durchschnittliche Grundfitness vorausgesetzt. Das Angebot ist kostenlos.

Um einen möglichst hohen Infektionsschutz sicherzustellen, werden nur 16 Plätze vergeben, sodass der Abstand zu den anderen Teilnehmern mindestens 2,0 m beträgt. Aus diesem Grund ist eine Voranmeldung über die Webseite des Vereins notwendig. Der Kurs wird von einem qualifizierten Trainer für die Gesundheitssport geleitet.

Alle weiteren Informationen auf sv-rhade.de zu finden. Außerdem steht Maik Walpuski (walpuski@sv-rhade.de, Tel.: 02866 188168) für Rückfragen zur Verfügung.