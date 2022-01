Der ca. fünfjährige Sully hat in einem Leben leider schon einiges mitgemacht.

Im Jahr 2020 kam er mit einer schweren Verletzung am Sterz ins Tierheim Dorsten.

Diese war leider so schlimm, das der Sterz amputiert werden musste. Davon hat Sully sich allerdings bestens erholt.

Aus der letzten Vermittlung kam der süße Kater leider zurück, da er sich in Wohnungshaltung mit der vorhandenen Katze nicht verstanden hat. Nun sucht das Tierheim für Sully ein tolles "Fürimmer-Zuhause".

Er ist ein netter und sehr verschmuster Kater, der gerne Freilauf bekommen möchte. Im Tierheim kommt er mit seinen Artgenossen gut zurecht. Größere Kinder im Haushalt wären für ihn kein Problem. Wenn Sie Sully kennenlernen möchten oder Fragen haben, melden Sie sich bitte telefonisch (Tel.: 02362-76179) oder per E-Mail (tierheim-dorsten@gmx.de).