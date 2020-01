Der Holsterhausener Carneval Club HCC feiert am ersten Februar-Wochenende zwei große Karnevalspartys.

Am Samstag, 1. Februar, findet in den Räumlichkeiten des Schulzentrums an der Pliesterbecker Straße die Fortsetzung der letztjährigen Karnevalsdisco statt. Damals war es eine 70er und 80er-Party gemischt mit Karnevalshits, nun geht es an die 80er und 90er. Diverse Accessoires dieser Jahre werden die Gäste in die Zeit zurück versetzen, eine Musik- und Lichtanlage samt DJ sorgt für den richtigen Spaß, die alten Hits zu erleben. Karneval wird nicht zu kurz kommen, es haben sich einige Nachbarvereine angekündigt. Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn 20:11 Uhr.

Der Sonntag ist für die Kinder da: Das erste große Kinderprinzentreffen nach rund 15 Jahren hat sich mittlerweile herumgesprochen. Es haben sich schon zehn Kinderprinzenpaare mit Begleitung aus den Nachbarstädten angemeldet, Solomariechen und Gruppen werden Ihre Tänze präsentieren. Durch das Programm führt in gewohnt lustiger Weise der Präsident Robert Keiner. Die kleinen bunten Karnevalsjecken dürfen sich natürlich über jede Menge Kamelle freuen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei, Beginn ist um 14:00 Uhr, Ende gegen 17:00 Uhr.

Quelle: HCC