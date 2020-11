Der Allgemeine Bürgerschützenverein Wulfen, die traditionell mitwirkende Blasmusik Wulfen, der 1. SC Blau-Weiß Wulfen, der MGV Liederkranz, der Heimatverein, die Freiwillige Feuerwehr und das DRK, vertreten durch je eine Person, legen auch in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen zum Volkstrauertag (Sonntag, 15. November) am Wulfener Ehrenmal einen Blumenkranz nieder.

Die Ehrung erinnert an die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt zurückliegender Generationen und der Gegenwart. Die aktuell reduzierte Zeremonie erfolgt nach den geltenden Pandemieschutz- und Abstandsvorkehrungen direkt nach dem Sonntagsgottesdienst in St. Matthäus. „Auf die sonst übliche Beteiligung der Öffentlichkeit, die musikalischen und rednerischen Beiträge zur Erinnerung und Mahnung an Gegenwart und Vergangenheit, muss in diesem Jahr Corona-bedingt auch auf unserer wiederkehrenden Gedenkveranstaltung verzichtet werden“, bedauert der 1. Vorsitzende der Wulfener Schützen, Andreas Wanning. Das denkmalgeschützte und von den Schützenoffizieren unterhaltene Wulfener Ehrenmal lädt aber für einen Augenblick des Gedenkens und Innehaltens, auch neben der Volkstrauer, jederzeit ein und ist dafür offen zugänglich.

Quelle: Allgemeiner Bürgerschützenverein Wulfen e.V.