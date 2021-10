Am Samstag, 23. Oktober 2021, lädt der Heimatverein Wulfen, wie bereits in den vergangenen Jahren auch, alle Mitglieder und Nichtmitglieder zu einer gemütlichen Herbstwanderung und einem anschließenden Herbstfest ein. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr das Heimathaus am Rhönweg.

Die Wanderung mit Zwischenstopp wird ca. zwei Stunden dauern. Kinder sind ebenfalls willkommen. Im Anschluss an die Wanderung findet ein gemütliches Beisammensein im Heimathaus statt. Für das leibliche Wohl und für Getränke wird gesorgt. Alle Interessierten, die nicht wandern möchten, sind ab 16.30 Uhr zum Herbstfest willkommen.