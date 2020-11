Goofy ist vermutlich ein Kangal-Schäferhund-Mix, der im Mai 2020 als Fundhund zu uns ins Tierheim kam. Schätzungsweise war er zu diesem Zeitpunkt ca. 6 Monate alt.

Als er zu uns kam ist er auf der Hinterhand sehr schlecht gelaufen, sodass wir vermutet haben das er eventuell einen Hüftschaden hat.

Zudem war auch kaum Muskulatur vorhanden, was sich aber geändert hat. Er hat deutlich Muskeln aufgebaut seitdem er bei uns ist.

Bei der Untersuchung kam dann raus, das er als Welpe einen Oberschenkelbruch hatte, der schief zusammengewachsen ist.

Von einer OP hat uns die Klinik erstmal abgeraten, da man damit eventuell mehr schädigen, als reparieren würde.

Durch den Bruch ist das eine Bein etwas verkürzt, sodass er über kurz oder lang Probleme mit der Hüfte und auch mit dem Kreuzband bekommen könnte

Laut Tierarzt kann er auch ohne OP alt werden, wird aber irgendwann, vor allem wegen seiner Größe Arthrose bekommen.

Goofy ist ein typischer Junghund, der seine Grenzen noch austestet. Vor allem an der Leine pöbelt er manchmal andere Hunde an.

Im Freilauf oder mit bekannten Hunden verträgt er sich bei uns super, er läuft hier zum Teil in einer Gruppe von 6-7 Hunden verschiedenen Geschlechts oder Alters.

Zum Menschen ist Goofy einfach nur nett, er liebt es zu kuscheln und möchte dabei am liebsten auf dem Schoß sitzen. Was das angeht ist er wie ein riesiger Teddybär.

Wir vermuten das er noch nie in einer Wohnung gelebt hat, daher wird er vermutlich, wenn er allein gelassen wird auch Dinge kaputt machen.

Wir suchen für Goofy ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, gerne mit Haus und Hof, die ihm ein schönes Leben bieten, solange es möglich ist.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit über das Kontaktformular oder zu den Öffnungszeiten telefonisch/persönlich bei uns im Tierheim melden.

Wenn Sie einen unserer Hunde kennenlernen möchte, bitten wir Sie, vorher einen Termin zu vereinbaren.