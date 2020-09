Ihr 40-jähriges Betriebsjubiläum feierte in diesem Monat die Barkenbergerin Helga Draba als Briefzustellerin bei der Deutschen Post.

Seit September 1980 ist Helga Draba nun Tag für Tag in verschiedenen Bezirken in Wulfen und Barkenberg unterwegs, um die Post zuzustellen. In ihrem bewegten Arbeitsleben hat sie jeden Winkel ihrer Gebiete kennengelernt. Sie hat in der Zeit viel erlebt und so manchen Umbruch mitgemacht. „Durch meine langjährige Tätigkeit in Barkenberg und Umgebung kenne ich sehr viele Kunden persönlich. Es macht mir immer noch viel Spaß hier unterwegs zu sein“, freut sich Helga Draba. Im kommenden Monat feiert sie ihren 61. Geburtstag.

Betriebsleiter Gerwin Affeldt überbrachte die Herzlichen Glückwünsche der ganzen Belegschaft und überreichte eine Urkunde samt Gutschein.