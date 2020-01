Die B1 wird heute in Dortmund gegen 21.30 Uhr nach dem Fund eines Bombenblindgängers zwischen der Märkischen Straße und B54 gesperrt und auch der Bahnverkehr wurde in dem Bereich 500 Meter um die Bonifatiuskirche eingestellt. Die Entschärfung kann jetzt beginnen, nachdem die Polizei half, eine Person, die sich weigerte, dazu zu bewegen, die Wohnung zu verlassen, was die Entschärfung und die Rückkehr aller betroffenen Bewohner der südlichen Innenstadt verzögerte. 1200 Anwohner mussten nach dem Blindgängerfund am Nachmittag an der Bonifatiusstraße evakuiert werden. Über 140 Menschen kamen in der Landgrafenschule als Evakuierungsstelle unter.

Bei Bauarbeiten wurde heute an der Bonifatiusstraße 3 ein britischer 250-kg-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Dieser muss noch heute durch den Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg entschärft werden. Laut Stadt war gegen 20.40 Uhr rund 80 Prozent des Gebietes evakuiert.

Von der Evakuierung, die um 17.45 Uhr begann, sind rund 1200 Anwohner in einem Radius von 300 Metern um den Fundort betroffen. Nach der erfolgten Evakuierung muss dann auch mit Beginn der Entschärfung die B1 gesperrt werden. Während der Entschärfung wird auch DSW21 den Bus- und Bahnverkehr einschränken.

Als Evakuierungsstelle wird für die Nachbarschaft die Landgrafengrundschule eingerichtet. Ein Shuttlebus bringt alle Anwohner aus dem Evakuierungsgebiet zur Schule an der Landgrafenstraße.

Stadtbahnlinien U45 und U49 werden gestoppt

Mit Beginn der eigentlichen Entschärfung fahren die Stadtbahnlinien U41 und U47 nur noch von Brambauer/Brechten und „Westerfilde“ bis „Stadthaus“ sowie von „Clarenberg“ und „Aplerbeck“ bis „Märkische Straße“. Die Linien U45 und U49 werden vorübergehend eingestellt.

Betroffen sind die Stadtbahnlinien U41, U45, U47 und U49. Ab etwa 18 Uhr wird an der Haltestelle „Markgrafenstraße“ kein Ein- und Ausstieg mehr möglich sein. Die Buslinie 452 fährt eine Umleitung. Die Haltestellen „Ruhrallee“ und „Markgrafenstraße U“ entfallen.

DSW21 empfiehlt den Fahrgästen mit der Stadtbahnlinie U42 von Reinoldikirche oder Stadtgarten bis zur Haltestelle Barop Parkhaus zu fahren. Dort ist der Umstieg in die Buslinie 440 möglich, die bis nach Hörde bzw. Aplerbeck fährt. Diese Verbindung kann auch in entgegengesetzter Richtung genutzt werden.

Alle weiteren Informationen unter Twitter Stadt DO.