Den Fahrer eines blauen Opel-Corsa älteren Baujahres sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße am Donnerstag, 30. Dezember.

Um 14.50 Uhr sei der Opel-Fahrer von der Münsterstraße nach links über die Gleise in die Gut-Heil-Straße abbog, obwohl das dort nicht erlaubt ist. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, musste ein Stadtbahnfahrer eine Notbremsung durchführen. Dabei stürzte eine Rollstuhlfahrerin in der Bahn. Die 59-Jährige musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den etwa 25 Jahre alten Fahrer des Corsa geben können. Er hatte kurze schwarze Haare.