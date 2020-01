Der Konzertfebruar im domicil startet etwas ungewohnt und direkt an einem Sonntag, bringt dafür mit dem New Yorker Multiinstrumentalisten Adam Ben Ezra gleich einen Top-Act, bekannt von YouTube und vielen anderen Kanälen. Das gesamte Monatsprogramm hier in der Übersicht:

Konzertprogramm Februar



So 02.02 – Adam Ben Ezra

BEYOND JAZZ Kontrabass-Phänomen, Multi-Instrumentalist, Gesant, Loops und YouTube-Star: Der New Yorker Power Man ist ein absolutes Ausnahmetalent!

Di 04.02 – Broken Shadows feat. Berne, Speed, King, Anderson

NEW JAZZ Die Rhythmusgruppe von The Bad Plus trifft auf die beiden Avant-Saxofonisten Chris Speed und Tim Berne. Stücke von Ornette Coleman bis Charlie Haden! | Tim Berne altosax, Chris Speed tenorsax/cl, Reid Anderson b, Dave King dr 20 h

Do 06.02 – György Kurtág – Kafka Fragmente

NEULAND In einer Musikperformance mit Video deuten die beiden Musikerinnen die von Kurtág vertonten Aphorismen und werden zu Figuren, die mal aus dem realen Sozialismus, mal aus der Lebenswelt Kafkas zu stammen scheinen, 21 h | Veranstalter: Konzerthaus

Fr 07.02 – B3 "Get up! Tour"

JAZZROCK Ein groovendes Trio für rock- wie jazzverliebte Fans gleichermaßen mit Hammond-Sounds und dem Sänger/Gitarrenvirtuosen Ron Spielman | Ron Spielman g/voc, Andreas Hommelsheim B3/keyb, Gérard Batrya b, Lutz Halfter dr, 20 h

Sa 08.02 – The Kutimangoes: Afrotropism

GLOBAL GROOVES Eine der besten Afrojazzbands der Welt kommt aus Kopenhagen! Ihr Afrotropismus ist inspiriert von westafrikanischer Bambara-Tradition, Mali-Blues und Jazz | Gustav Rasmussen tb/g, Michael Blicher sax, Aske Drasbæk sax, Johannes Buhl keyb, Casper Mikkelsen dr, Magnus Jochumsen perc 20 h

Di 11.02 Musik-Stammtisch des Kulturbüro

Der monatliche Infotreff des Kulturbüros rund um die Musikszene | 19 h | frei

Mi 12.02 – JAZZLAB: Peter Köcke - Synergie #8

JAZZLAB Kurator Peter Köcke mit einer neuen Ausgabe der multidisziplinären Synergie-Reihe. Im Rahmen einer Konzeptförderung unterstützt vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW | 20 h

Do 13.02 – The Dorf

UTOPIAN BEATS Utopian Beats, Noise & Energy beim Werkstattkonzert des Großensembles The Dorf unter der Leitung von Jan Klare | 20 h

Fr 14.02 – CD-Release: Robert Mayer Band

JAZZ Der Essener Keyboarder Robert Mayer präsentiert sein neues Album Streets, das nach einem längeren Aufenthalt in San Francisco mit Einflüssen des West Coast Jazz entstand | Robert Mayer piano/keyboard/wurlitzer/komposition, Philipp Laimun sax, Dirk Leibenguth drums 20 h

So 16.02 – Soundzz: Wildes Holz

FAMILIENKONZERT Unsere Konzertreihe für Kinder im Vor- und Grundschulalter. Diesmal: Von Klassik bis Pop/Rock und Weltmusik auf der wilden Blöckflöte mit dem Wilden Holz | Tobias Reisige blockflöten, Markus Conrads b, Djamel Laroussi g, 16 h

Mi 19.02 – World Music Meeting

SESSION Global-Music-Club mit Opener Formation und offener interkultureller Bühne. Kurator: Andreas Heuser | 20 h

Do 20.02 – The Buh! / Toeppel Butera

ROCK/POP Kult aus Dortmund: Keine klassische Coverband, sondern eine All-Star-Band mit ihren Rock/Pop-Lieblingsstücken im typischen BUH!-Sound. Gast: Toeppel Butera! | Peter Freiberg, Uli Schlitzer, Holger Koch, Thomas Koch, Guido von Koenen, Peter Krettek // Toeppel Butera tb, Pommes di Lorenzo g, Mischa Marcks b , 20 h

FR 21.02 – Go! The Unchained Djangos w/ Quentin Tarantino Special

JAZZ Surf Rock, Balkan, Ska, Funk & Filmmusik aus Italowestern, mit Energie und Spaß gespielt. Plus Quentin Tarantino Special | Wim Wollner sax, Dimitri Telmanov tp, Hans Steimier g, Ralf Lohmann bass, Bernhard Weichinger drums , 20 h

Sa 22.02 – DEW21 Dortmund Calling - Finale

Großes Finale des Dortmunder DEW21 Rock/Pop-Bandwettbewerbes mit 6 Bands und Preisverleihung | 20 h

So 23.02 – Joe Bausch: Gangsterblues

LESUNG Benefizveranstaltung zugunsten Haltestelle e.V.: Der Schauspieler und Autor Joe Bausch liest aus seinem Buch Gangsterblues, 20 h

Mi 26.02 – jazzlab: Junge Jazzakademie

JAZZ Neue Projekte der jungen Jazzakademie. - Unterstützt von einer Konzeptförderung vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. 20 h

Do 27.02 – Big Spider

BEYOND JAZZ Ohren auf für eine der innovativsten und kreativsten jungen Formationen der Region: Ein offenes Experimentierfeld für Jazz, Improv, Pop, Hip-Hop | Julius van Rhee sax, Felix Waltz p, Luca Müller b, Paul Albrecht dr , 20 h

i Fr 28.02 – Preisträgerkonzert Jugend jazzt 2020

JAZZ Preisverleihung und Preisträgerkonzet für die Kategorien Solisten und Jazzorchester. Plus Rahmenprogramm mit dem Jugendjazzorchester NRW, 20 h

Sa 29.02 – Paolo Fresu & Daniele di Bonaventura

ART OF DUO Italienischer Star-Trompeter trifft auf Bandoneon-Virtuosen: Poetische Musik zwischen Jazz, mediterranem Flair und Tango | Paolo Fresu tp/flugelhorn, Daniele Di Bonaventura bandoneon , 20 h

Turntable Artists in der Jazzbar



In der Gastronomie / Jazzbar im domicil im Erdgeschoss gibt es ab Februar wieder DJs zu hören. So wird der Dienstag, momentan noch unregelmäßig, in Zukunft zum Vinyl Shake und der Freitag ab 1.2. regelmäßig zur DJ Lounge:

MUSIC@JAZZBAR

Di 11.2. 20-23 h – VINYL SHAKE

Jazzy Grooves, Global Music, Brazil mit DJ Zumbi, Eintritt frei

FR AB 21 h – DJ LOUNGE

Wechselnde DJs mit House, Funk, Soul, Electro u.a., Eintritt frei

Kult: Der Montagsjazz



Die Woche lässt sich jazzig beginnen mit der Monday Night Jazz Session im domicil-Club in der ersten Etage. Bei freiem Eintritt startet eine jeweils wechselnde Opener Band den Band, der in der Regel in eine muntere Jam-Session mit regionalen Musikerinnen und Musikern mündet. Kooperationspartner ist die Jazzakademie Dortmund.

Weitere Infos und Tickets auf der Webseite des domicil.