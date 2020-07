Fritz Eckenga hat sich auf dem Wutbürgersteig umgesehen und gibt am Sonntag, 26. Juli ab 18 Uhr erschöpfend Auskunft über den gegenwärtigen Stand der Evolution.

„Am Ende der Ahnenstange – Erschöpfungsgeschichten live“ heißt sein Programm, welches er beim Kabarett- und Comedy-Festival Ruhrhochdeutsch auf Phoenix-West präsentiert. Seit angeblich 300.000 Jahren baselt der Mensch aufrecht über den Planeten, aber an seinem Hirnstamm hat sich so gut wie nichts weiterentwickelt, meint der Kabarettist. „Ein Jammer. Noch die überzüchtetsten, degeneriertesten Zwergpinscher bilden sich ein, sie seien Wölfe. Und zwar an beiden Enden der Leine.“ Karten unter RuhrHOCHdeutsch.