In diesem Herbst sei es für Eichhörnchen besonders schwierig für den Winter vorzusorgen. Die Tierschutzpartei, die ab dem 1. November auch zur Ratsfraktion der Linken gehören wird, hatte deshalb dazu aufgerufen den Eichhörnchen zu helfen, indem man Nüsse für sie auslegt.



Diesem Aufruf ist nun Die Linke in der Innenstadt-Ost gefolgt. „Gerade in unserem Stadtbezirk mit Ostfriedhof, Westfalenpark und Stadewäldchen tummeln sich zahlreiche der schützenswerten Tiere“, erklärte Jan Siebert, Sprecher der Bezirksgruppe Innenstadt-Ost der Partei Die Linke und neugewählter Bezirksvertreter. Die Partei, die sich den Schutz der Armen und finanziell schlechter Gestellten auf die Fahnen geschrieben hat, kümmerte sich kurzerhand auch um die Eichhörnchen.