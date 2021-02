Das war einmal der Garten des Johannes-Hospitals mit über 100 Jahre alten Bäumen. Die Bauarbeiten für die Kardiologie, den gewinnträchtigsten Teil des Betriebes, sollen bis Ende 2022 dauern. Um die Zufahrt zu erleichtern wurde die Erdgeschosswohnung eines Hauses in der Johannesstr.weggehauen. Tragende Teile. Pro Tag werden jetzt bis zu 100 LKWs durch diese Durchfahrt des Hauses, in dem weiterhin in alle Wohnungen bewohnt sind, fahren. Das komplette Ökosysstem des Gartens ist zerschlagen. Der Ententeich zugeschüttet. Die Enten sassen im letzten Sommer vor der Apotheke in der Beurhausstr. Ein Entenküken wurde von der Feuerwehr auf der Hohen Str. eingesammelt. Der Garten des Johannes-Hospitals war der einzige noch zusammenhängende Grünbereich, abgesehen vom Westpark, der sich innerhalb der westlichen Wälle befand. Er war die einzige Möglichkeit für Patienten sich ausserhalb ihres Zimmers aufzuhalten . Durch die Abholzung der Bäume und den Wegfall des schützenden und filternden Blätterdachs sind die Patienten im Sommer brütender Hitze ausgesetzt. Als die Städt.Kliniken erweitert wurden, wurde auch dort der gesamte Garten mit den blühenden japanischen Kirschbäumen und den alten Bäumen weggehauen. Das ist die grüne Zukunft Dortmunds.

Ansprechpartner für den Garten ist der technische Leiter Herr Afhüppe, Tel: 0231/ 1843-13410 , Email: info@st-johannes.de

Anfragen und Beschwerden bitte an ihn richten.Er wird es an das Entscheidergremium weiterleiten.