50 Jugendliche mit verschiedensten Herkunftsgeschichten haben fast alle einen deutschen Pass. Ihre Wurzeln haben ihre Eltern und Großeltern aus Afghanistan, Rumänien, Iran, Türkei und Kurden, Bangladesh und Syrien mitgebracht. Was erwarten sie von der Kommunalwahl im September?



Die 15- bis 25-Jährigen widmen sich in Dortmund, aber auch in Hagen, Witten und Lünen der Politik und der anstehenden Wahl in ihrer Stadt. Eine von ihnen ist Adelina Solak. „Ich weiß, dass das Projekt ein Erfolg wird und wir viele Menschen damit erreichen werden", sagt sie und fügt hinzu: "Mir liegt es sehr am Herzen, da es um meine Stadt geht und ich mitbestimmen kann, indem ich wählen gehe."

Politiker-Interviews werden zu Songs

Die Auslandsgesellschaft hat die jungen Leute in politischer Bildung fit gemacht. Kreativ unterstützen sie Gandhi Chahine und Germain Bleich. Mit den Journalisten Achim Bröcking und Alexander Spelsberg lernten sie auch Interviewtechniken kennen.

In allen vier Städten werden sie Interviews mit Politikern führen und ihre Erfahrungen in Songs, Texte und Statements umwandeln. Über soziale Medien machen sie andere junge Menschen, denen man nachsagt, dass sie sich wenig für Politik interessieren, aufmerksam auf die Wichtigkeit des Wählens, der Beteiligung am gesellschaftlichen Geschehen.

"Unsere Stimme hat Gewicht", heißt ein erster Song, der bei dem Projekt entstand. Näheres auf

facebook