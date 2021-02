Voraussichtlich bei 47,6 liegt der heutige Inzidenzwert in Dortmund. Es sind 48 positive Testergebnisse hinzugekommen. Von den 48 Neuinfektionen sind elf Fälle vier Familien zuzuordnen.

Zurzeit befinden sich 1261 Dortmunder in Quarantäne. Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 17.488 positive Tests vor. 16.526 Menschen gelten als genesen. Aktuell sind 685 Corona-Infektionen in Dortmund bekannt.

Inzidenz liegt voraussichtlich bei 47,6

Nach der Berechnung der Stadt anhand der RKI-Methodik wird der Inzidenz-Wert mit den heutigen Zahlen 47,6 betragen. Der tatsächliche Wert des RKI wird erst ab 0:00 Uhr abrufbar sein und ist von da an verbindlich – leichte Abweichungen sind bis dahin möglich.

Zurzeit werden in Dortmund 130 Corona-Patienten stationär behandelt, darunter 23 intensivmedizinisch, davon wiederum 16 mit Beatmung. Bedauerlicherweise wurden dem Gesundheitsamt heute zwei weitere, ursächlich auf Covid19-Infektionen zurück zu führende, Todesfälle gemeldet.

178 Dortmunder starben durch Virus

Dabei handelt es sich um einen 83-jährigen Mann, der am 26. Januar stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden war und gestern verstarb, und um einen 64-jährigen Mann, der ebenfalls gestern starb und seit dem 24. Januar in einem Krankenhaus behandelt worden war.

In Dortmund verstarben bislang 178 Menschen ursächlich an Covid-19, weitere 99 mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten verstarben aufgrund anderer Ursachen.