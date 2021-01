Sonntag meldete das Gesundheitsamt 98 positive Corona-Testergebnisse in Dortmund. Dabei können 22 dieser Fälle neun Familien zugeordnet werden. Derzeit sind 1.831 Dortmunder in Quarantäne.



Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen bis heute 16.461 positive Tests vor. 14.890 Menschen gelten als genesen. Aktuell sind1.346 Infektionen in Dortmund mit dem Virus bekannt. Nach der Berechnung der Stadt Dortmund anhand der RKI-Methodik beträgt der Inzidenz-Wert 100,5.

Zurzeit werden in Dortmund 155 Corona-Patienten stationär behandelt, darunter 20 intensivmedizinisch, davon werden 11 beatmet.

Dortmund betrauert 147 Corona-Tote

Bedauerlicherweise wurden dem Gesundheitsamt gestern weitere Todesfälle gemeldet. Ein chronisch kranker 79-Jähriger und eine chronisch vorerkrankte 87-Jährige starben beide ursächlich am 22. Januar an COVID-19 .

Mit ihnen verstarben bislang 147 Dortmunder ursächlich an COVID-19, weitere 78 mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten verstarben aufgrund anderer Ursachen.