Zahlreiche Großerveranstaltungen wie die Erfindermesse Maker Faire Ruhr" in der DASA, Fußballspiele, Konzerte, Aufführungen und Versammlungen finden nicht mehr statt.

Bis Mitte April pausieren die "Klänge für die Seele" in der Pauluskirche, genau wie alle anderen Veranstaltungen, so entflällt auch der "Philosophische Abend"am 24. März. Nur die "Cleanup"- Aktion findet als Außenveranstaltung mit kleiner Teilnehmerzahl, die sich nicht sehr nahe kommen, statt. In den kommenden Wochen wird es auch keine Gottesdienste geben. In anderen Kirchenkreisen sind diese schon ab Sonntag abgesagt.

Literaturhaus geschlossen

Aus Vorsicht werden im Literaturhaus bis zum 15. April keine Veranstaltungen stattfinden. Für die in diesem Zeitraum geplanten Veranstaltungen werden neue Termine, auch erst im Herbst, gesucht und mitgeteilt.

Wie so viele Theaterbetriebe hat sich auch das freie Theaterkollektiv austroPott dazu entschlossen, Vorstellungen von "Der Gott des Gemetzels" im Dortmunder U aufgrund des Corona-Virus bis zum 15. April abzusagen. Geplant waren Aufführungen am 14., 20. und 22. März sowie am 3. April. Die Absage erfolge mit Bedauern, aber aus Verantwortung für die Zuschauer und die beteiligten Künstler.

Eintrittskarten bleiben gültig



Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit und können je nach Verfügbarkeit für die weiteren Vorstellungen im April 2020 umgetauscht werden. Näheres dazu auf der Homepage www.austropott.de und über den Mailkontakt tickets@austropott.de.

Die Tanzkompanien des New Modern Dance Center haben die Aufführung ihres selbst entwickelten Stückes "Spektakulum" im Theater am Ostwall, Ostwall 36, auf den 16. Mai um 18 Uhr, und den 17. Mai um 15 Uhr verschoben. Bereits erworbene Tickets bleiben gültig. Das Fazit des Bühnenstückes- "Böses" lasse sich am besten gemeinsam besiegen, muss nun in der Realität zu Zeiten des Corona-Virus umgesetzt werden, auch wenn Aufführungen wie diese die wirtschaftliche Grundlage der Tanzkompanien bilden.

Vorträge fallen aus

Aufgrund der aktuellen Situation entfällt auch die für den 25. März geplante Mitgliederversammlung der Alzheimer Gesellschaft Dortmund und ebenfalls der für den 31. März geplante Vortrag der Alzheimer Gesellschaft im Eugen-Krautscheid-Haus.