Zum Jahresbeginn gibt's Änderungen bei der kombinierten Wertstofftonne. CDs/DVDs und Elektro-Kleingeräte dürfen nicht mehr in der gelben Tonne entsorgt werden. Neues gibt es auch bei der Bezahlung des Sperrmüll-Service und der Elektrogeräte-Abholung. Hier stellt die EDG auf EC-Kartenzahlung um, sodass die Abrechnung komfortabler und sicherer wird. Barzahlungen sind nicht mehr möglich.



Gegenstände aus Metall oder Kunststoff, wie Besteck, Kochtöpfe, Spülbürsten, Rührbecher, können weiterhin in der gelben Tonne entsorgt werden. Für Elektro-Kleingeräte sowie für CDs und DVDs ist dies jetzt nicht mehr möglich. Sie können gebührenfrei an den Recyclinghöfen abgeben werden. Hier stehen Sammelbehälter bereit. Die Rohstoffrückgewinnung erfolgt bei spezialisierten Unternehmen. Wer CDs und DVDs mit persönlichen Daten abgeben möchte, findet einen gesonderten Behälter.

Für die Entsorgung von Elektro-Geräten bietet die EDG zwei Lösungen an:

Bis zu 5 Elektro-Altgeräte können kostenlos an den sechs Recyclinghöfen abgegeben werden.

Wer mehr Geräte abgeben muss, kann dies am Wertstoffzentrum Pottgießerstraße 20 erledigen.

Auch die Abholung der Elektro-Altgeräte kann bei der EDG per Post an EDG, Dechenstraße 13, 44147 Dortmund oder per Mail an an info@edg.de) oder telefonisch unter 9111-111 10 Euro für 1 Haushaltsgroßgerät + bis zu 5 Elektro-Kleingeräte oder bis zu 10 Elektro-Kleingeräte oder pro Flachbildschirm (Diagonale > 100 cm) oder pro Röhren-Fernseher.

5 Euro: pro Monitor oder Flachbildschirm bis zu 100 cm Diagonale.

Wenn Sperrmüll oder Elektrogeräte abgeholt werden, muss der Besitzer oder ein Beauftragter da sein, um Fragen zu beantworten.